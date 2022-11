Cina-Giappone: oggi 14mo ciclo di consultazioni su affari marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Giappone terranno oggi il 14mo ciclo di consultazioni ad alto livello sulle questioni marittime. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, precisando che l'incontro si terrà in formato virtuale. La Cina "attende con impazienza" il colloquio con la controparte giapponese, che contribuirà a incrementare la fiducia reciproca e promuovere la cooperazione nel settore, ha aggiunto. Il 13mo ciclo di consultazioni bilaterali sulle questioni marittime si è concluso lo scorso dicembre con l'intenzione di promuovere la cooperazione tra le rispettive Guardie costiere e collaborare per la tutela delle risorse marittime. La Cina ha ribadito la sua ferma opposizione allo sversamento delle acque accumulate nella centrale nucleare di Fukushima dopo il disastro del 2011, difendendo anche le sue rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale e Orientale. Tra queste rientrano le pretese di sovranità sulle Isole Senkaku – amministrate dal Giappone e rivendicate dalla Cina con il nome di Diaoyu – e quelle su Taiwan, considerata da Pechino come una "provincia secessionista". (Cip)