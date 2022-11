Corea del Nord: lanci missili, Consiglio di sicurezza ancora diviso su inasprimento sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi ieri per discutere il lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato lo scorso 18 novembre dalla Corea del Nord, non è stato in grado di assumere una posizione unitaria, con Cina e Russia ancora una volta contrarie a un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio a carico di Pyongyang. Il Consiglio aveva deciso di convocare un incontro di emergenza su richiesta del Giappone, e dopo la ferma condanna dei Paesi del G7, che avevano chiesto l'adozione di "misure significative" nei confronti della Corea del Nord. Al termine della sessione di ieri, 14 Paesi guidati dagli Usa - inclusi Giappone, Corea del Sud e India, titolari di seggi non permanenti - hanno adottato una dichiarazione che condanna le azioni della Corea del Nord e sollecita una risposta unanime del Consiglio. Dall'inizio del 2022 il consiglio si è riunito 10 volte per discutere i lanci di missili della Corea del Nord, senza mai riuscire a decretare ulteriori sanzioni economiche a carico di Pyongyang. Secondo dall'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, "la ragione è semplice: due membri con potere di veto (Cina e Russia) stanno abilitando e incoraggiando" la Corea del Nord. (segue) (Was)