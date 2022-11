Corea del Nord: lanci missili, Consiglio di sicurezza ancora diviso su inasprimento sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a lungo raggio in direzione del Giappone la mattina del 18 novembre. Secondo il ministro della Difesa del Giappone, Yasukazu Hamada, il missile ha volato per circa 6.100 chilometri e raggiunto una altitudine massima di mille chilometri, ed era quasi certamente un missile balistico intercontinentale. A seconda della testata, ha aggiunto Hamada, un missile come quello lanciato oggi potrebbe disporre di una gittata superiore a 15mila chilometri, “nel qual caso, coprirebbe gli interi Stati Uniti continentali”. Il ministro ha parlato di “un atto sconsiderato che minaccia il Giappone, la regione e l’intera comunità internazionale”, e ha aggiunto che Tokyo continuerà a coordinarsi con gli Stati Uniti, la Corea del Sud e altri Paesi per rispondere alle provocazioni di Pyongyang. (segue) (Was)