Corea del Nord: lanci missili, Consiglio di sicurezza ancora diviso su inasprimento sanzioni (3)

- Il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord rappresenta una “sfacciata violazione” delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E’ quanto si legge in una dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 diffusa nel fine settimana. I capi delle diplomazie di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti “condannano nei termini più severi” il lancio di un ennesimo missile da parte delle autorità di Pyongyang. Questo atto “sconsiderato” e la prova di “attività nucleari in corso” evidenziano la determinazione nordcoreana a “fare progressi e diversificare le sue armi nucleari e capacità missilistiche”, si legge nella dichiarazione del G7. Simili iniziative servono a “destabilizzare la regione” malgrado gli appelli internazionali per la pace e la stabilità. Questi lanci “pongono una minaccia seria alla pace e alla sicurezza regionali e internazionali e minano il principio di non proliferazione globale”. Sono inoltre un rischio per l’aviazione civile e la navigazione marittima nella regione, prosegue la dichiarazione. Il G7 “ribadisce la richiesta che la Corea del Nord abbandoni le sue armi nucleari, il suo programma nucleare esistente e ogni altra arma di distruzione di massa e programma missilistico balistico in modo completo, verificabile e irreversibile”. (Was)