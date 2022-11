Imprese: Mazda spenderà 10,6 miliardi di dollari per la transizione all'elettromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore giapponese di automobili Mazda pianifica una spesa di 1.500 miliardi di yen (circa 10,6 miliardi di dollari) entro il 2030 per la transizione all'elettromobilità, unendosi alla corsa degli altri attori del settore ad assicurarsi la capacità di produzione di batterie e altre componenti critiche. L'azienda si alleerà a Envision Aesc Group, azienda produttrice di batterie con sede a Kanagawa e di proprietà cinese, per la fornitura e la produzione di batterie per auto elettriche in Giappone. Aesc ha già sottoscritto un accordo per la fornitura di batterie a Prime Planet Energy & Solutions, affiliata a Toyota, e ha ricevuto investimenti da Nissan Motor. (Git)