Malesia: nodo premier, parlamentari Bn si riuniscono prima della scadenza fissata dal re

- I parlamentari del Fronte nazionale (Barisan Nasional, Bn), coalizione di partiti conservatori guidata dall'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), si sono riuniti oggi per giungere a una decisione in merito alle alleanze, prima della scadenza fissata dal re Abdullah Ahmad Shah per la presentazione delle candidature alla guida del prossimo governo. Nonostante la sconfitta subita alle elezioni di sabato 19 novembre, Bn resta ago della bilancia per la formazione del prossimo esecutivo, dopo che le urne non hanno attribuito ad alcuno schieramento politico la maggioranza assoluta dei seggi alla camera bassa. All'incontro dei parlamentari prendono parte tra gli altri il vicepresidente dell'Umno Khaled Nordin, le cui fortune sono date in ascesa mentre montano le richieste di dimissioni del presidente del partito, Zahid Hamidi. (segue) (Fim)