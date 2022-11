Malesia: nodo premier, parlamentari Bn si riuniscono prima della scadenza fissata dal re (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avversario di Muhyiddin in questa fase è Anwar Ibrahim, leader del blocco riformista Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph). La coalizione di Anwar ha conquistato 82 seggi nel nuovo parlamento, più dei 73 dell’Alleanza nazionale. Tuttavia, il tentativo dei riformisti di assicurarsi il sostegno del Fronte nazionale non sembra, per il momento, aver prodotto risultati di sorta. L’incontro di ieri mattina tra Anwar e Zahid Hamidi, presidente dell’Umno, si è concluso senza un accordo sulla formazione del futuro governo. “Qualunque decisione sarà presa solo dopo che il comitato negoziale avrà incontrato tutti i partiti intenzionati a formare un esecutivo e dopo che il consiglio supremo del Fronte nazionale avrà preso posizione”, ha dichiarato Zahid. (segue) (Fim)