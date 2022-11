Usa: sondaggio, Ron DeSantis guadagna terreno sull'ex presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis sta guadagnando terreno sull'ex presidente Donald Trump nei sondaggi relativi alle preferenze dell'elettorato conservatore per la Casa Bianca. Un nuovo sondaggio Caps-Harris pubblicato in esclusiva dal quotidiano "The Hill", e relativo ai potenziali candidati alle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali 2024, attribuisce a DeSantis un consenso del 28 per cento, ben 11 punti in più rispetto al mese scorso. Trump, di contro, ha perso in un mese il 9 per cento dei consensi, e si attesta ore al 46 per cento. L'ex presidente mantiene dunque un vantaggio a doppia cifra sul governatore della Florida, ma il sondaggio segnala una significativa inversione di tendenza, pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale da parte di Trump della decisione di candidarsi per la terza volta alla Casa Bianca. (Was)