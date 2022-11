Turchia: ministro Difesa, uccisi 184 “terroristi” in Siria e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ammonta a 184 il numero di “terroristi” uccisi dall’inizio dell’operazione “Spada ad artiglio” lanciata dalla Turchia il 20 novembre contro i territori settentrionali di Siria e Iraq. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Sono stati 89 gli obiettivi colpiti, inclusi rifugi, bunker, grotte, tunnel e magazzini appartenenti ai “gruppi terroristici”, situati in diverse zone tra cui tra cui Qandil, Asus e Hakurk nel nord dell'Iraq, e Kobane, Manbij, Zour Maghar, Tal Rifaat, Al Jazira e Al Malikiyah nella Siria settentrionale. “Continueremo a fare ciò che è necessario per far crollare definitivamente le organizzazioni terroristiche del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Unità di protezione del popolo (Ypg)”, ha aggiunto Akar, con riferimento ai gruppi, classificati come terroristici, obiettivo dell'operazione. Quest'ultima è stata lanciata a circa una settimana dall’attentato terroristico che, il 13 novembre, ha colpito il centro di Istanbul provocando sei morti e 81 feriti. La Turchia ha accusato i curdi dell’attacco.(Res)