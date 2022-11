Giappone: si apre l'indagine governativa contro la Chiesa dell'unificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha intrapreso oggi la propria indagine sulla Chiesa dell'unificazione, primo passo di un processo che potrebbe portare a privarla del suo status di organizzazione religiosa. La Chiesa è al centro di un vasto scandalo innescato lo scorso luglio dall'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe, che ha sollevato il velo sulla vasta rete di influenze della Chiesa sulla politica giapponese, e in particolare sul Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro Fumio Kishida. Proprio Kishida, che per tentare di disinnescare la crisi ha effettuato nei mesi scorsi un rimpasto di governo seguito da ulteriori interventi sulla squadra dei ministri, ha annunciato a ottobre l'avvio dell'indagine governativa a carico della Chiesa. Quest'ultima ha tempo sino al 9 dicembre per rispondere a una serie di quesiti in merito alle sue finanze e all'organizzazione interna, come spiegato oggi dal ministro dell'Istruzione, della cultura, dello sport e della scienza, cui spetta la supervisione sulle attività delle organizzazioni religiose registrate nel Paese. (segue) (Git)