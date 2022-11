Giappone: si apre l'indagine governativa contro la Chiesa dell'unificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca dello status di organizzazione religiosa priverebbe la Chiesa dell'unificazione di consistenti benefici di natura fiscale. Come sottolineato dalla stampa giapponese, nelle scorse settimane il governo giapponese aveva esitato ad adottare questa iniziativa nonostante il grave danno in termini di consensi arrecato dall'emersione dei legami tra numerosi esponenti della maggioranza parlamentare e la Chiesa: l'esecutivo teme infatti che l'avvio dell'indagine possa esporlo a cause giudiziarie con l'accusa di violazione della libertà religiosa. Fonti di governo citate dall'agenzia di stampa "Kyodo" non escludono però che sulla base dell'esito dell'indagine, il governo possa anche decidere di ordinare la dissoluzione della setta in Giappone. (segue) (Git)