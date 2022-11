Siria: al via oggi nuovo round formato Astana, focus su situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi nella capitale del Kazakhstan, Nur-Sultan, il 19mo round del formato diplomatico di Astana per la Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, precisando che l’incontro durerà due giorni. I colloqui vedranno la partecipazione dei rappresentanti dei tre Paesi promotori, ovvero Russia, Iran e Turchia, di due delegazioni siriane (governo e opposizione), dell’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen, e degli altri tre Paesi confinanti, ovvero Iraq, Libano e Giordania. Secondo quanto riferito in precedenza dal ministero degli Affari esteri del Kazakistan, i partecipanti discuteranno soprattutto della situazione sul campo a livello economico, sociale e umanitario, oltre all’avanzamento del percorso politico e alle misure volte a ristabilire la fiducia tra le parti, tra cui il rilascio di detenuti, la ricerca di persone scomparse e la mobilitazione degli sforzi della comunità internazionale. Un altro punto all’ordine del giorno è il ritorno degli sfollati. Secondo il quotidiano “Al Arabi al jadid” non mancheranno discussioni sulla Commissione costituzionale e la stabilizzazione del cessate il fuoco nel nord-ovest della Siria.(Lib)