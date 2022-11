Regno Unito: i laboristi cercano l'appoggio degli industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico intende alleggerire le regole sull'immigrazione per stimolare la crescita economica e garantire una rinnovata spinta a sostegno delle imprese. Sono alcune delle parole che pronuncerà il leader laborista Keir Starmer nel suo intervento alla riunione della Confederazione degli industriali britannici (Cbi) in corso da ieri a Birmingham. Le parole di Starmer, di cui il quotidiano "The Independent" riporta delle anticipazioni, arriveranno a circa 24 ore dall'intervento del primo ministro Rishi Sunak che, di fatto, ha respinto l'appello della Cbi a favore di un aumenti dell'accesso ai lavoratori stranieri. Nel un discorso ai leader aziendali, il leader laborista metterà il suo partito in contrasto con il governo, affermando che il suo governo sarebbe “pragmatico” sui lavoratori migranti indicandolo come parte di una “strategia nazionale per la crescita”. Starmer, inoltre, dirà ai membri della Cbi che qualsiasi allentamento delle restrizioni per i lavoratori stranieri dovrà essere accompagnato da impegni concreti dei datori di lavoro a favore di una migliore formazione, retribuzione e condizioni per il personale locale. L'obiettivo, secondo Starmer, dovrebbe essere quello di porre fine al modello di crescita del "lavoro a basso costo" e liberare il Regno Unito dalla sua "dipendenza dall'immigrazione". (Rel)