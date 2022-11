Corea del Sud: collaudato con successo nuovo sistema di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha effettuato con successo un test di intercettazione con il nuovo sistema di difesa aerea L-Sam (acronimo di "Long-range Surface-to-Air Missile", o Missile terra-aria a lungo raggio), attualmente in fase di sviluppo nel Paese. Lo riferisce la stampa sudcoreana, ricordando che una volta operativo, il sistema dovrebbe diventare uno degli elementi chiave della difesa aerea stratificata sudcoreana, concepita per intercettare diverse tipologie di minacce da parte della Corea del Nord. Il sistema L-Sam, in particolare, è stato progettato per intercettare missili balistici ad una altitudine compresa tra 50 e 60 chilometri, caratteristica che lo pone nella stessa classe dei sistema Thaad, di cui gli Stati Uniti hanno collocato alcune batterie proprio in Corea del Sud. L'Agenzia statale per lo sviluppo della difesa sudcoreana punta a completare lo sviluppo del sistema entro il 2024, e ad avviare la produzione di massa entro i due anni successivi. (Git)