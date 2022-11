Siria: Osservatorio siriano, 18 militari di Damasco uccisi in attacchi Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 18 il numero di militari delle forze siriane filogovernative uccisi durante gli attacchi lanciati dalla Turchia dalla sera del 19 novembre nelle regioni della Siria settentrionale, tra cui Aleppo, Hasakah e Raqqa. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. In totale, il numero delle vittime provocate da circa 25 raid aerei in Siria ammonta a 37, ma la cifra è destinata a salire a causa delle gravi ferite riportate da alcuni individui, precisa il Sohr.(Lib)