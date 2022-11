Kosovo-Serbia: nessun accordo fra le parti dopo incontro a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato raggiunto nessun accordo fra Kosovo e Serbia dopo l'incontro fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa indetta dopo l'incontro a Bruxelles. "Nell'ambito del dialogo condotto dall'Unione Europea e dai miei predecessori come Alti rappresentanti, abbiamo ripetutamente chiesto una de-escalation. Senza successo", ha detto. "L'incontro di oggi verteva sulla responsabilità dei leader di risolvere urgentemente la situazione, per garantire che la pace e la stabilità venissero ristabilite e evitare una crisi dalle conseguenze molto gravi", ha aggiunto Borrell. L'Alto rappresentante Ue, ha poi parlato della gestione della crisi durante il corso dell'estate. "Ci siamo preoccupati di gestire la crisi in modo permanente, cercando di evitare una scadenza artificiale dopo l'altra, di scadenza in scadenza, di crisi in crisi. E questo ci ha impedito di affrontare il vero problema. La vera questione della normalizzazione delle relazioni fra le parti", l'unico sviluppo "che risolverebbe e preverrebbe queste situazioni di crisi. Poiché le cause profonde vanno ben oltre le targhe", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)