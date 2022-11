Kosovo-Serbia: Borrell, Kurti non ha accettato nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell'Ue per risolvere la controversia fra Belgrado e Pristina non è stata accettata dal primo ministro kosovaro Albin Kurti. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa indetta dopo l'incontro a Bruxelles. "Credo che ci sia un'importante responsabilità per il fallimento dei colloqui di oggi, e per qualsiasi escalation e violenza che potrebbe verificarsi sul campo nei giorni successivi", ha detto. "Per amore di trasparenza, devo dire che abbiamo presentato una proposta che avrebbe potuto evitare questa situazione rischiosa, che il presidente Vucic ha accettato, ma che purtroppo il primo ministro Kurti non ha accettato", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue. (Beb)