Legge Bilancio: Mef, sì a manovra da quasi 35 miliardi (6)

Per le scuole partitarie previsto il ripristino del contributo (70 milioni) e il trasporto disabili (24 milioni). Flat tax per autonomi e partite Iva. Estesa la flat tax al 15 per cento per autonomi e partite iva con ricavi fino a 85 mila. Sul fonte pensioni, stop alla legge Fornero e avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10 per cento. E' stata prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Opzione donna, si ricorda, è riservata a particolari categorie: Caregiver, lavori gravosi, disabili. Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti. Indicizzazione pensioni +120 per cento del trattamento minimo.