Legge Bilancio: Mef, sì a manovra da quasi 35 miliardi (10)

- Sugli extraprofitti delle società energetiche è stato previsto un aumento della tassazione fino al 31 luglio 2023. Dall’attuale aliquota del 25 per cento si passerà al 35 per cento nel 2023 come consentito dal Regolamento Ue. Al riguardo cambia anche la base imponibile, non più sul fatturato ma sugli utili. Sigarette +138 milioni e rivalutazioni beni e partecipazioni aziende +1.028. Con il decreto Misure urgenti in materia di accise e Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi metereologici. Dal primo dicembre 2022 lo sconto sulla benzina e il gasolio passa da 0.25 per litro a 0.15 mentre per il Gpl da 0.085 per kg a 0.051. La riduzione degli sconti non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolatiPrevisti 200 milioni per le Marche per il 2022 (ai quali si aggiungono ulteriori 200 in manovra). Per trasporto pubblico locale vengono allocati 200 milioni nel 2022; 150 nel 2023 e 100 nel 2024. (Rin)