Usa-Israele: consigliere Sullivan incontra capo di Stato maggiore, focus su Iran e sicurezza

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Aviv Kohavi. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. “Durante il colloquio è stato ribadito il sostegno incrollabile degli Stati Uniti alla difesa di Israele, e sono stati discussi i temi più pressanti sul piano della sicurezza regionale”, ha detto, aggiungendo che particolare attenzione è stata dedicata alla minaccia rappresentata dall’Iran e alla necessità di stabilizzare la regione della Cisgiordania. Su questo punto, Sullivan ha ribadito il sostegno Usa ad una soluzione a due Stati. (Was)