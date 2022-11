Corea del Nord: vicesegretaria Usa Sherman a colloquio con omologhi di Corea del Sud e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha preso parte a un colloquio trilaterale con il primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Hyun-dong, e con il viceministro degli Esteri del Giappone, Takeo Mori, per discutere il lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato dalla Corea del Nord lo scorso 18 novembre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui nel corso del colloquio i tre funzionari hanno ribadito la condanna dei lanci di missili nordcoreani e "il loro effetto destabilizzante sulla regione e a livello globale". Sherman e i suoi interlocutori sono tornati inoltre a evidenziare l'importanza della cooperazione trilaterale tra i rispettivi Paesi per far fronte alla condotta "illegale e sempre più pericolosa" della Corea del Nord. (segue) (Was)