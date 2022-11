Giappone: spazio, fallito tentativo di allunaggio della sonda Omotenashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) ha annunciato oggi di aver rinunciato al tentativo di allunaggio della microsonda Omotenashi, lanciata nello spazio la scorsa settimana, dopo i tentativi falliti di stabilizzare le comunicazioni radio con la sonda. L'agenzia ha riferito che il modulo di allunaggio non era in grado di ricevere trasmissioni dalla terra necessarie a impartire le manovre di correzione della traiettoria e della posizione, a causa della mancata esposizione alla luce delle celle solari necessarie alla sua alimentazione. Omotenashi doveva essere la prima sonda giapponese a toccare il suolo lunare, ma ha esibito problemi di ricezione delle trasmissioni radio sin dalla separazione dal razzo vettore statunitense che mercoledì scorso lo ha portato in orbita. (Git)