Perù: Corte suprema dà benvenuto a missione dell'Osa ma la giudica "inutile" (2)

- La presidente della Corte suprema è intervenuta poco dopo l'incontro tra i rappresentanti dell'Osa e il presidente del Perù Pedro Castillo. "Ho ricevuto il gruppo ad alto livello dell'Osa in modo che sappiano cosa sta succedendo in Perù e come alcuni settori vogliono mettere in pericolo la democrazia e la stabilità del Paese con menzogne, per colpire un governo focalizzato sul lavoro per il progresso e l'uguaglianza per tutti", ha scritto Castillo sul suo account Twitter. (segue) (Brb)