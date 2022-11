Ucraina: Zelensky chiede a cittadini di limitare uso dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello ai cittadini ucraini a limitare l'uso della corrente elettrica. "Vorrei rivolgere un appello a tutti i rappresentanti delle autorità regionali e delle comunità locali: per favore non smettete di comunicare sul consumo razionale dell'elettricità. Naturalmente, i lavoratori dell'energia, i lavoratori dei servizi pubblici, i soccorritori e tutte le persone coinvolte stanno lavorando al massimo. Ma il danno sistemico alla nostra energia dagli attacchi dei terroristi russi è significativo", ha detto Zelensky nel corso del consueto videomessaggio della sera. "A partire da questa sera, la situazione è particolarmente difficile a Kiev e nella regione, così come a Vinnytsia, Sumy, Ternopil, Cherkasy, Odessa e in alcune altre città e distretti", ha proseguito il capo di Stato pregando i cittadini a "limitare il proprio consumo personale di elettricità nelle zone dove c'è la maggiore difficoltà su base giornaliera, e soprattutto nelle ore di punta del consumo". (Kiu)