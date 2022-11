Ucraina: Onu, quasi 6.600 civili uccisi dall’inizio dell’invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 6.600 i civili ucraini uccisi dall’inizio dell’invasione russa, lo scorso febbraio. Stando ad un rapporto pubblicato dal commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, si tratta anche di stime “probabilmente inferiori” rispetto al numero effettivo. Tra le 6.595 vittime, si legge nel rapporto, ci sono 2.575 uomini, 1.767 donne, 172 ragazze, 206 ragazzi e 37 bambini, oltre a 1.838 adulti il cui sesso non è stato ancora identificato. “Riteniamo che queste stime siano significativamente inferiori rispetto ai dati effettivi, dal momento che il flusso di informazioni dalle zone di guerra non è costante”, si legge nel documento. (Was)