Serbia-Kosovo: Petkovic, "bugia assoluta" il raggiungimento di un accordo su targhe e comuni serbi

- È una bugia assoluta la notizia di un accordo tra Belgrado e Pristina sull'immatricolazione delle targhe serbe e sull'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo. Lo ha dichiarato il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ripreso dall'emittente "N1". Petkovic ha respinto come "bugie assolute" le informazioni di alcuni media secondo cui a Bruxelles sarebbe stato raggiunto un accordo tra le Belgrado e Pristina che prevede il rinvio di 10 mesi dell'obbligo di reimmatricolazione delle targhe serbe in Kosovo, e il passaggio della discussione sulla formazione della Zso dentro al nuovo quadro della proposta franco-tedesca. Petkovic ha aggiunto che si tratta di "propaganda proveniente da Pristina". "Non abbiamo nulla da negoziare con Pristina in termini di targhe automobilistiche. Qui, è solo necessario che il premier kosovaro Albin Kurti ritiri la decisione illegale che ha preso", ha detto Petkovic. L'emittente radiotelevisiva serba "Rts" ha annunciato questa mattina che ieri sera tardi a Bruxelles, Pristina e Belgrado hanno raggiunto un accordo sulle targhe automobilistiche, secondo il quale il termine per la reimmatricolazione è stato posticipato di 10 mesi. Riferendosi ai media di Pristina, sempre "Rts" aveva inoltre riferito che l'accordo prevedeva anche il ritorno dei serbi nelle istituzioni del Kosovo, ad eccezione dei rappresentanti della Lista serba rimasti senza mandato, e che le due parti avevano convenuto che l'Associazione dei comuni serbi sarebbe stata formata all'interno della proposta franco-tedesca. (Seb)