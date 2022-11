Estonia-Kosovo: premier Kurti incontra omologa estone Kallas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Albin Kurti si trova oggi in visita ufficiale in Estonia, dove ha incontrato l’omologa Kaja Kallas. In una conferenza stampa successiva all’incontro, Kurti ha affermato che i due Paesi hanno ottime relazioni bilaterali e un passato storico simile. "Abbiamo discusso questioni importanti per i nostri Paesi e anche per il nostro continente. Abbiamo discusso della guerra in Europa, che è l'invasione non provocata dalla Russia dell'Ucraina e delle sue implicazioni, specialmente in Estonia e Kosovo. La Repubblica del Kosovo ha condannato l'invasione russa in Ucraina fin dal primo giorno. Siamo stati solidali con il popolo ucraino, imponendo sanzioni insieme a Ue e Usa alla Russia", ha aggiunto Kurti secondo quanto riporta la stampa di Pristina. A nome del governo del Kosovo, il premier ha ringraziato l'Estonia per il continuo sostegno alla costruzione dello Stato e al progresso del Kosovo verso l'integrazione nell'Ue. (segue) (Alt)