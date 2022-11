© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che verranno trasmessi nel corso della giornata:- Legge Bilancio: è convocato per questa sera alle 20:30 il Consiglio dei ministri che dovrà esaminare la manovra finanziaria 2023. Copertura della riunione.- Milano: oggi la diciassettesima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event, occasione di dialogo e confronto tra rappresentanti del governo e le istituzioni regionali sui temi che riguardano il futuro del Paese. Copertura dell’evento.- Difesa: Falcon Strike 2022, gli F-35 dell'Italia si addestrano con Usa e Paesi Bassi. Copertura dell'evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.- Libia: domani a Tunisi la Conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera Libia-Sahel per contrastare meglio i crimini di frontiera, il terrorismo e la criminalità organizzata. Servizio di presentazione. Lancio intorno alle ore 16.- Balcani: il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto, sono domani in visita in Serbia e in Kosovo per favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina. Servizio di presentazione. Lancio interno alle ore 16. (Rin)