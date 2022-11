Serbia-Kosovo: Tajani e Crosetto domani a Belgrado e Pristina per favorire dialogo e distensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge domani la missione a due tappe dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, in Serbia e in Kosovo. L’obiettivo è quello di favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina in una fase che vede la comparsa di nuove tensioni. Facendo appello al senso di responsabilità delle parti, l’Italia intende incoraggiare queste ultime a intensificare il dialogo, anche per dare slancio alla loro prospettiva europea. La stabilità dei Balcani è un obiettivo prioritario per l’Italia, che da sempre opera per la sicurezza e la pace della regione, anche attraverso la propria partecipazione alla missione Nato in Kosovo (Kfor) alla missione europea Eulex. Il ministro Tajani, nel dare l’annuncio della visita nei giorni scorsi, ha sottolineato l’importanza di mantenere la stabilità nei Balcani occidentali, anche nell’ottica di un contenimento dei flussi migratori che attraversano la regione. Dopo un incontro con l’omologo greco Nikos Dendias a Roma, Tajani ha dichiarato che è molto importante lavorare sui Balcani “per noi ma anche per la stabilità della regione”. (segue) (Res)