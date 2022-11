Serbia-Kosovo: Tajani e Crosetto domani a Belgrado e Pristina per favorire dialogo e distensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza di “gettare acqua sul fuoco” delle tensioni che sono nuovamente scaturite tra Belgrado e Pristina. “A oggi mi preoccupa anche un altro fronte, che non si è ancora aperto, ma io vedo una situazione che sta degenerando in Kosovo e in Serbia, e ciò mi preoccupa molto”, ha dichiarato Crosetto nei giorni scorsi. Il ministro ha infine osservato che insieme a Tajani si recherà in Kosovo e in Serbia “per portare la nostra ragionevolezza e cercare di gettare acqua sul fuoco prima che possa divampare lì” un altro conflitto. L’agenda prevede a Belgrado degli incontri congiunti con il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, e con la premier Ana Brnabic. Tajani e Crosetto avranno poi degli incontri separati con i rispettivi omologhi, il ministro degli Esteri Ivica Dacic e quello della Difesa, Milos Vucevic. Nel pomeriggio la delegazione italiana si sposterà in Kosovo, dove sono previsti incontri congiunti con la presidente Vjosa Osmani e con il premier Albin Kurti. Successivamente avverranno gli incontri separati con i rispettivi omologhi. La visita verrà suggellata infine con i saluti dei ministri al Comando della missione Nato in Kosovo (Kfor). La missione, guidata dal generale italiano Angelo Michele Ristuccia, ha il compito di contribuire a garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutti i cittadini in Kosovo, come definito dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contingente italiano, dislocato in varie zone del Paese, è il più numeroso della missione internazionale con 750 unità. (segue) (Res)