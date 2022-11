Serbia-Kosovo: Tajani e Crosetto domani a Belgrado e Pristina per favorire dialogo e distensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione ha avuto inizio il 12 giugno 1999 ed è la più longeva tra quelle dell’Alleanza, con un comandante quasi sempre italiano negli ultimi anni. Inizialmente composta da circa 50 mila uomini e donne provenienti da Paesi membri della Nato, da Paesi partner e da Paesi non appartenenti alla Nato, all'inizio del 2002 la Kfor è stata ridotta a circa 39 mila unità. Il miglioramento del contesto di sicurezza ha permesso alla Nato di ridurre gradualmente il livello delle truppe negli anni, fino alle circa 3.800 unità attuali. Il contingente italiano raggiungeva la città di Pec/Peja il 14 giugno 1999, la città in cui è ancora oggi dislocata la gran parte del personale italiano impiegato nella missione. L’Italia ha la leadership del Settore Ovest e dal settembre 2013 la guida della missione è affidata con continuità ad un ufficiale generale italiano, ad eccezione di un comando ungherese (dall’ottobre 2021 all’ottobre 2022). Il 10 ottobre 2022 la missione è infatti nuovamente sotto comando italiano, alle dipendenze del generale di divisione Angelo Michele Ristuccia. Il nostro contingente facilita le attività svolte dalle organizzazioni governative e non governative in Kosovo, e fornisce assistenza alle istituzioni locali nel consolidamento della stabilità nella regione. Rivestono particolare importanza tutte le attività Cimic (Civilian Military Cooperation) che permettono di portare a termine dei progetti destinati a migliorare le condizioni di vita dei cittadini del Kosovo e di fornire supporto alle istituzioni locali. (Res)