Difesa: comandante del Covi in visita ai militari italiani in Kosovo

- Il Comandante operativo di vertice interforze (Covi) ha concluso il 17 novembre una visita di due giorni in Kosovo, dove ha incontrato i militari del contingente Kfor impegnati nella missione Nato “Joint Enterprise”. Lo ha comunicato una nota del Comando medesimo. Accolto alla base “Film City” dal comandante di KFOR, il comandante del Covi è stato aggiornato sulle attività operative condotte dal contingente e sull’attuale situazione nel nord del Paese. “Rivolgendosi ai militari italiani, il comandante del Covi ha portato loro il saluto del capo di Stato maggiore della difesa e ha sottolineato come Kfor rappresenti un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza del Kosovo, una forza di deterrenza pronta, capace e credibile agli occhi della popolazione locale, che ha saputo correttamente interpretare anche i primi deboli segnali delle tensioni che, soprattutto negli ultimi giorni, hanno percorso il Paese”, si legge. “I militari italiani sono un baluardo di giustizia, di legalità e di rispetto della dignità umana, senza distinzioni di etnia, di sesso o di religione”, ha dichiarato il comandante del Covi. (segue) (Com)