- Kosovo-Serbia: presidente Vucic, non abbiamo raggiunto alcun accordo sulle targhe automobilistiche - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato dopo il colloquio di oggi con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, a Bruxelles, che per motivi "a lui non chiari", le due parti non sono riuscite a raggiungere "assolutamente alcun accordo sulle targhe automobilistiche". Lo riporta l'emittente "N1". Vucic ha aggiunto che la parte serba "ascolterà" il consiglio dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, che ha chiesto a Pristina di non applicare da domani le multe ai proprietari di veicoli con targa serba che non hanno provveduto alla nuova immatricolazione e dall'altra parte a Belgrado di non emetterne di nuove. "Lo rispetteremo e agiremo di conseguenza, e vedremo cosa farà l'altra parte", ha detto Vucic, il quale ha affermato che la parte serba "ha insistito sul fatto che gli accordi firmati devono essere rispettati", mentre "Pristina vuole", come ha sottolineato, "applicare qualcosa di cui non si è nemmeno discusso, senza rispettare gli accordi precedenti", ha detto Vucic. In serata il presidente serbo ha annunciato un discorso alla nazione. (segue) (Res)