Serbia: Vucic ai serbi in Kosovo, "cercate di preservare la pace"

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, incontrerà questa sera i rappresentati dei serbi del Kosovo. La sua richiesta sarà loro molto chiara: "cercare di preservare la pace". Lo ha confermato lo stesso Vucic durante il suo discorso alla nazione di ritorno da Bruxelles dove ha avuto un colloquio con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, e con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, senza tuttavia che le due parti trovassero un accordo sulle targhe automobilistiche. "La situazione è difficile e sull'orlo del conflitto", ha affermato ancora il capo di Stato serbo che ha detto ai serbi del Kosovo che, se organizzano proteste, dovrebbero essere pacifiche, non violente, in modo che "noi serbi non siamo colpevoli". (segue) (Seb)