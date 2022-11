Serbia: Vucic ai serbi in Kosovo, "cercate di preservare la pace" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia ha detto che la Serbia rispetterà la richiesta di Borell e che la Serbia non rilascerà né rinnoverà nemmeno le targhe. "Sono orgoglioso del fatto che la delegazione serba sia venuta a Bruxelles con un'intenzione chiara e inequivocabile di parlare e concordare, accettare compromessi, non cercare un capello nell'uovo e cercare di preservare la pace, la vita delle persone, la stabilità l'intera regione a quasi tutti i costi. Non me ne vergogno. Ho visto che molti nei loro intrighi giornalieri parlavano di umiliare i serbi e tutto il resto", ha chiarito Vucic. (Seb)