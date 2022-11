Usa: Casa Bianca, sciopero nazionale delle ferrovie è prospettiva inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sciopero nazionale delle ferrovie è una prospettiva inaccettabile, che avrebbe conseguenze terribili su lavoratori, famiglie e imprese negli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing telefonico con la stampa. Commentando la decisione odierna di Smart-Td, una delle due principali sigle sindacali del settore ferroviario Usa, che ha respinto l’accordo salariale mediato dall’amministrazione Biden, la Jean-Pierre ha affermato che “molti sindacati hanno già accettato la proposta: invitiamo nuovamente le parti a trovare un compromesso in buona fede”. Il presidente Joe Biden, ha continuato, è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi e continua a monitorare attentamente la situazione. “La cosa più importante, per noi, è il benessere dell’economia e dei cittadini”, ha concluso. (Was)