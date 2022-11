Perù: Corte suprema dà benvenuto a missione dell'Osa ma la giudica "inutile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Corte suprema del Perù, Elvia Barrios, ha dato il benvenuto al gruppo di alto livello dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), da ieri in missione a Lima per valutare la situazione politica in Perù, definendo tuttavia l'iniziativa come inutile. "Dal mio punto di vista la missione non era necessaria. Tuttavia, è positivo che siano qui, perché credo che la loto iniziativa sarà fruttuosa", ha detto Barrios. "Quello che noi, come magistratura, faremo è semplicemente, oggettivamente e chiaramente, presentare ciò che abbiamo fatto come istituzione, in base ai nostri poteri", ha concluso. (segue) (Brb)