Scuola: Salvini, lavori socialmente utili per studenti violenti? Sì da 93 per cento, 11 mila voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Più di 11.000 voti in poche ore nel sondaggio che ho pubblicato nelle storie Instagram, col 93 per cento di voi che si dice d’accordo. Bene così". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha lanciato su Instagram un sondaggio sulla proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di far fare lavori socialmente utili agli alunni violenti a scuola. (Rin)