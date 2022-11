Malawi: crisi alimentare, Fmi approva aiuti per 88,32 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un finanziamento da 88,32 milioni di dollari nei confronti del Malawi, per aiutare il Paese a gestire gli squilibri nella bilancia dei pagamenti derivanti dalla crisi alimentare. In una nota, il Fondo ha spiegato che allo stato attuale più del 20 per cento della popolazione è a rischio di crisi alimentare da qui a marzo 2023. “Il Malawi sta affrontando una situazione difficile sul piano economico e umanitario: l’assistenza finanziaria di emergenza approvata dal consiglio direttivo aiuterà le autorità a fare fronte alle esigenze più pressanti”, ha commentato il vice direttore generale del Fondo, Bo Li. (Was)