Legge Bilancio: Mef, sì a manovra da quasi 35 miliardi

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha approvato il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb) e il decreto "Misure urgenti in materia di accise e Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi metereologici". I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in quasi 35 miliardi di euro. (segue) (Rin)