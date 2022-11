Legge Bilancio: Mef, sì a manovra da quasi 35 miliardi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni). Per il 2023 assegno unico per famiglie con 3 o più figli. In particolare, sarà maggiorato del 50 per cento per il primo anno, e di un ulteriore 50 per cento per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili. (esempio: taglio cuneo fiscale fino 3 per cento per i lavoratori dipendenti con redditi bassi (4.185 miliardi) Esonero contributivo del 2 per cento per redditi fino a 35.000 euro e del 3 per cento per redditi fino a 20.000 euro. La riduzione del cuneo è tutta a beneficio dei lavoratori. Premi di produttività detassati. Per i dipendenti aliquota al 5 per cento per premi di produttività fino a 3.000 euro. Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza. Agevolazioni per acquisto prima casa. Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36 Flat tax incrementale per i lavoratori al 15 per cento Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15 per cento con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. (segue) (Rin)