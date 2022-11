Legge Bilancio: Mef, sì a manovra da quasi 35 miliardi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di "tregua fiscale" è prevista la cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro, la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi a causa dell’emergenza covid, caro bollette e difficoltà economiche non ha versato le tasse. Prevista una mini sanzione del 5 per cento sui debiti del biennio 2019-2020. Rateizzazione fino a 5 anni. Quanto al tetto al contante, dal primo gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro. (segue) (Rin)