Legge Bilancio: Mef, sì a manovra da quasi 35 miliardi (9)

- Sul fonte della imprese il provvedimento prevede la sospensione di plastic e sugar tax anche per il 2023, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. Fondo di garanzia per le Pmi viene poi rifinaziato per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). E' stato anche prorogato il bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa). Per rilanciare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è stata prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione. (segue) (Rin)