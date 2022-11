Colombia: governo ed Esercito di liberazione nazionale avviano storico dialogo di pace in Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello appena avviato è il negoziato più importante tra quelli che il presidente Gustavo Petro intende comprendere nel progetto di "Pace totale" presentato sin dal suo insediamento al potere, lo scorso agosto. Le parti ripartono dal dialogo che il governo dell'allora presidente Juan Manuel Santos fissò con le estinte Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) per l'accordo di pace del 2016, da cui l'Eln - storica e potente formazione armata - decise di sfilarsi. I colloqui con l'Eln, che torna per la quinta volta a sedere a un tavolo negoziale con il governo, erano stati interrotti nel gennaio del 2019 dall'ex presidente, Ivan Duque, in protesta per l'attacco sferrato alla scuola di polizia di Bogotà, causa della morte di almeno 23 persone. (segue) (Mec)