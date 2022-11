Irap: esplosione per fuga di gas in Kurdistan, almeno 4 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione dovuta ad una fuga di gas in un palazzo di Dihok, città dell'Iraq settentrionale nel Kurdistan iracheno, ha portato alla morte di almeno quattro persone e di 24 feriti. Lo riferisce l'emittente curda "Kurdistan 24" citando il governatore di Dihok, Ali Tatar, che ha fornito il primo bollettino sull'esplosione, che sarebbe avvenuta in un panificio che si trova sopra uno studentato universitario. La scorsa settimana, 14 persone sono morte a causa di un'altra esplosione dovuta ad una fuga di gas a Sulaymaniyya, città dell'Iraq e parte del Kurdistan iracheno, non lontana dal confine con l'Iran. In seguito all'incidente di Dihok, il primo ministro della regione del Kurdistan Masrour Barzani ha ordinato ai ministeri dell'Interno e delle Risorse naturali di interrompere l'uso dei sistemi a gas. Inoltre Barzani ha ordinato indagini sulle esplosioni di oggi e quella avvenuta a Sulaymaniyya.(Res)