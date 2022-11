© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne "Non sei da sola". Con la partecipazione del segretario d'Aula in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori. Sala della Protomoteca, Campidoglio (Ore 17)- What's in an analogy? Un viaggio andata-ritorno dalle scienze alle arti, due lectiones magistralis di Rocco Gaudenzi, Rigore e fantasia: il pensiero analogico nella scienza e nell'arte, e di Stefano Furlan, Il sorriso di Mnemosyne: John Wheeler tra arte e scienza. Presso l'accademia nazionale di San Luca a Roma (Ore 17) (segue) (Rer)