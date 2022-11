© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del Rapporto "Mafie nel Lazio" a Nettuno. Interverranno il Commissario Straordinario del Comune di Nettuno, dott. Bruno Strati, il Presidente Vicario, Daniele Leodori, il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dott.ssa Maria Cristina Palaia e il Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. Presso la sala del Consiglio Comunale di Nettuno di viale Giacomo Matteotti 37 (ore 18)- Incontro dal titolo "Il diritto umano alla salute mentale - psicologo di base e benessere psicologico" organizzato da Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano e Volt nell'ambito del "Laboratorio civile", ovvero un ciclo di eventi pensati per avvicinare politica e cittadini in vista delle elezioni regionali. Presso la Casa di Quartiere del Quarticciolo in Via Ugento 30 (Ore 18:30) (Rer)