Usa: sottosegretario Kahl negli Emirati per dialogo militare congiunto

- Il sottosegretario del Pentagono per la politica in materia di difesa, Colin Kahl, ha guidato una delegazione Usa negli Emirati Arabi Uniti, per partecipare ad una riunione del dialogo militare congiunto bilaterale. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso una serie di questioni in materia di sicurezza regionale: dal contrasto al terrorismo internazionale alla sicurezza marittima, fino ad arrivare alla difesa aerea. Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di rafforzamento della cooperazione in questi ambiti. (Was)