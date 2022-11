Ucraina: presidente Energoatom, truppe russe usano centrale di Zaporizhzhia come base militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe usano la centrale nucleare di Zaporizhzhia come "una base militare". Lo ha detto il presidente dell'operatore nucleare ucraino (Energoatom), Petro Kotin, al settimanale di informazione britannico "The Economist". "Sanno che nessun da parte ucraina li bombarderà, nessuno li attaccherà direttamente", ha aggiunto. Secondo Kotin, la centrale per i russi "è un posto sicuro dove custodire i loro veicoli militari e il loro personale”. Stando a quanto riportato dal settimanale, la fornitura all'impianto è stata più volte interrotta nelle ultime settimane, provocando cinque black out completi, gli ultimi dal 3 al 5 novembre. "Sono stati utilizzati generatori di riserva", ha spiegato Kotin chiamandoli "l'ultima linea di difesa". Secondo il presidente di Ergoatom, le truppe russe avrebbero voluto collegare la centrale di Zaporizhzhia alla rete della Crimea che controllano, per "rubare l'elettricità ucraina". "Ma non hanno potuto farlo a causa dei danni alle sottostazioni elettriche causati dai combattimenti. In questo momento, sembra che non stiano più tentando di riconnettersi", ha affermato Kotin. Il "The Economist" scrive che nell'impianto vi sarebbero almeno 500 militari russi, che hanno piazzato i loro mezzi corazzati nella sala turbine e nei bunker per il personale. (Rel)