Ucraina: Grossi (Aiea), intatte strutture chiave della centrale di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono problemi immediati per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia e le apparecchiature chiave sono intatte nonostante i danni diffusi in tutto il sito e "malgrado la gravità dei bombardamenti". Lo afferma il direttore dell'Aiea Rafael Grossi in un comunicato, al termine della valutazione degli esperti dell'Aiea dopo i bombardamenti di sabato sera e domenica mattina nell'area del sito. I quattro esperti di sicurezza nucleare dell'Aiea che attualmente soggiornano presso il sito sono stati informati dalla direzione e poi hanno condotto un'ampia visita della più grande centrale nucleare d'Europa per valutare in prima persona l'impatto di "uno dei più gravi incidenti di questo tipo verificatisi negli ultimi mesi nella struttura", spiega Grossi. (Kiu)